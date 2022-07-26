Очередная безумная идея Киева

Украинские власти предложили Евросоюзу не пускать на свою территорию граждан России, которые поддерживают спецоперацию.

Для этого, по мнению чиновников, нужно включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы.

"Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну, - и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, - они не должны иметь доступа к свободному миру", - заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеевв интервью Politico.

По его словам, анкета, как считают в Киеве, должна включать вопросы об отношении соискателя визы к спецоперации и о том, есть ли у него "родственники, совершившие военные преступления".