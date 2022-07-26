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Очередная безумная идея Киева

Очередная безумная идея Киева

Украинские власти предложили Евросоюзу не пускать на свою территорию граждан России, которые поддерживают спецоперацию.

Для этого, по мнению чиновников, нужно включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы.

"Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну, - и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, - они не должны иметь доступа к свободному миру", - заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеевв интервью Politico.

По его словам, анкета, как считают в Киеве, должна включать вопросы об отношении соискателя визы к спецоперации и о том, есть ли у него "родственники, совершившие военные преступления".

Таким образом украинские власти хотят "заставить российское население критически относиться" к спецоперации и "оказывать давление на российское правительство".

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