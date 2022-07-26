3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Очередная безумная идея Киева
Украинские власти предложили Евросоюзу не пускать на свою территорию граждан России, которые поддерживают спецоперацию.
Для этого, по мнению чиновников, нужно включить соответствующий вопрос в анкету, заполняемую при оформлении визы.
"Мы настаиваем, чтобы те россияне, которые поддерживают эту направленную на геноцид войну, - и различные опросы свидетельствуют, что 80% россиян поддерживают войну, - они не должны иметь доступа к свободному миру", - заявил постпред Украины при ЕС Алексей Макеевв интервью Politico.
По его словам, анкета, как считают в Киеве, должна включать вопросы об отношении соискателя визы к спецоперации и о том, есть ли у него "родственники, совершившие военные преступления".
Таким образом украинские власти хотят "заставить российское население критически относиться" к спецоперации и "оказывать давление на российское правительство".
Президент
Все
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов