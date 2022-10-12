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Очередной Карибский кризис? США искать выход, конечно же, не планируют
Сопредседатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид сравнил нынешнюю ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом, пишет издание Politico.
"Мы в ситуации, которую не наблюдали с Карибского кризиса", - заявил он.
При этом американский сенатор считает, что Вашингтон должен сделать все возможное, чтобы "защитить воздушное пространство Украины".
Напомним, ранее Байден также заявил, что мир впервые со времен Карибского кризиса 1962 года столкнулся "с перспективой Армагеддона". При этом США продолжают накачивать Украину деньгами, оружием и обещаниями поддержки.
Все подобные выпады лишь свидетельствуют об истинных мотивах США на Украине. И это совсем не мир.
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