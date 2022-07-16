Очередной укрофейк! Российские паспорта за деньги

Правда: Количество желающих получить документы граждан РФ растет ежедневно. Этот факт подтверждают длинные очереди около пунктов выдачи российских паспортов в Мелитополе и Херсоне. Только за первый месяц паспорта выдали свыше 10 тысячам жителям Херсонской области. Причем, российское гражданство хотят получить и беженцы из других регионов Украины.