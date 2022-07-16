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Очередной укрофейк! Российские паспорта за деньги
Фейк: В Херсонской области раздают деньги за получение российских паспортов, сообщают украинские Telegram-каналы.
Правда: Количество желающих получить документы граждан РФ растет ежедневно. Этот факт подтверждают длинные очереди около пунктов выдачи российских паспортов в Мелитополе и Херсоне. Только за первый месяц паспорта выдали свыше 10 тысячам жителям Херсонской области. Причем, российское гражданство хотят получить и беженцы из других регионов Украины.
При этом обстановка кабинета и убранство рабочего стола на кадрах, опубликованных ньюсмейкерами, отличается от пунктов выдачи российских документов. На столах таких учреждений обычно находится стопка бланков российских паспортов, здесь же видно только одиночный паспорт гражданина Украины.
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