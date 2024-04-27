Оказались бесполезными: бомбы GLSDB экзамен на Украине не сдали

Бомбы GLSDB, которых Украина ждала целый год, в условиях военного конфликта оказались неэффективными, пишет Interia. Это признали в Пентагоне. Работать бомбам не позволили российские средства РЭБ.

"Это оружие мы отправили украинцам. Оно не сработало. А что происходит, когда вы посылаете что-то людям, ноэто не работает? Они попробуют это раза три, а затем просто откладывают в сторону. Так и случилось",- заявил заместитель главы Пентагона по закупкам Уильям Лапланте.