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Оказались бесполезными: бомбы GLSDB экзамен на Украине не сдали
Бомбы GLSDB, которых Украина ждала целый год, в условиях военного конфликта оказались неэффективными, пишет Interia. Это признали в Пентагоне. Работать бомбам не позволили российские средства РЭБ.
"Это оружие мы отправили украинцам. Оно не сработало. А что происходит, когда вы посылаете что-то людям, ноэто не работает? Они попробуют это раза три, а затем просто откладывают в сторону. Так и случилось",- заявил заместитель главы Пентагона по закупкам Уильям Лапланте.
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