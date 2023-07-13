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ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца

ООН хочет продлить зерновую сделку минимум на два месяца

Для этого организация планирует использовать Турцию для переговоров с Москвой, сообщают СМИ источники.

Ранее агентство Reuters сообщило, что ЕС готовы подключить к SWIFT "дочку" Россельхозбанка, чтобы обеспечить проведение операций с зерном и удобрениями.

Как думаете, продлим сделку?

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