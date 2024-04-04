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"Опасный прецедент". Китай призвал ЕС не трогать российские активы

"Опасный прецедент". Китай призвал ЕС не трогать российские активы

Страны, дружественные России, требуют от ЕС гнать прочь даже мысли о конфискации активов Москвы, пишет Politico.

Представители Китая, Саудовской Аравии и Индонезии убеждают ЕС не поддаваться давлению США и Британии и идее конфисковать российские замороженные активы на сумму свыше 200 миллиардов евро. По мнению аналитиков, это создаст прецедент, и страны боятся, что могут оказаться следующими.

Конфискация грозит подорвать доверие инвесторов ко всей финансовой системе ЕС, добавляют эксперты. Рыночные потрясения вследствие конфискации могут нанести ущерб странам, например, Персидского залива и другим, которые владеют огромными запасами иностранной валюты.

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