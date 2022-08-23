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Опять дядюшка Сэм готовит какую-то гадость?

Опять дядюшка Сэм готовит какую-то гадость?

Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину из-за угрозы ракетных ударов.

Неужели до этого ракетные удары не смущали звездно-полосатую "демократию"?

Ах, да, "день независимости" в Украине, к которому пропаганда киевского режима еще с начала августа подогревала инфоповоды о возможных ракетных обстрелах со стороны России. Вероятно, у неонацистов по улице Банковой есть свои интересы на то, чтобы запустить новый кровавый сценарий через провокацию, который можно будет скормить западным спонсорам?

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