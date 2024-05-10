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Опять импичмент? Байден подвел Израиль

Опять импичмент? Байден подвел Израиль

Байдену пригрозили импичментом за ограничение поставок оружия Израилю. Республиканцы обвинили Байдена в том, что он подвел "старого союзника в момент смертельной опасности". Они начали составлять представление к импичменту - документ с основаниями для отстранения.

Член Палаты представителей от Флориды Кори Миллс констатировал, что Байден, по сути, потребовал от Израиля изменить политику в обмен на американскую помощь.

Ранее Байден признал, что авиабомбы, полученные Тель-Авивом от Вашингтона, стали причиной гибели мирных людей в секторе Газа.

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