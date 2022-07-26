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Оспа обезьян поможет Белому дому?
Подхвативший Covid-19 Джо Байден не боится рецессии в США. Накануне предстоящего выпуска новых данных о ВВП страны он так и заявил: "Мы не будем в рецессии, хотя увидеть некоторое снижение представляется возможным".
Оно то так, якобы разваливающаяся экономика лидера западного мира не будет в глубочайшей рецессии. Но кто Сонному Джо после всех его невероятных "бодрых" прогнозов нынче верит? Даже министр финансов США Йеллен подтверждает замедление экономики штатов. Насколько, правда, пока не уточняет, подождем более точной официальной версии.
А вот в администрации Байдена ждать "экономической эпидемии" не стали. И чтобы отвлечь внимание электората от прохудившейся экономики, напугали новой популярной страшилкой.
"В Белом доме заявили о возможности введения в США режима ЧС из-за оспы обезьян", - "порадовала" американцев The Washington Post.
Страшнее инфляции, безработицы, роста цен на еду и топливо, последствий финансовой и вооруженной накачки "пераможных" битв за Украину - только оспа обезьян. Другого выхода не видно. Раньше на "корону" все списывали - не прокатило. Возможно, новая зараза выручит.
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