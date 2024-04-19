3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
От Обамы до Байдена: как США теряют мировое лидерство
Еще со времен Обамы США начали терять позиции на международной арене, отмечает автор статьи для LB.ua. По его словам, итоги его правления оказались провальными. А его преемника Трампа - импульсивными и несистемными.
При Байдене же весь мир увидел слабость США и позорное бегство американских войск из Афганистана. Демонстрируя отсутствие мужества и смелости (безграничной поддержки Зеленского), Штаты обречены сойти с олимпийского пьедестала, сетует автор материала.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все