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От Обамы до Байдена: как США теряют мировое лидерство

От Обамы до Байдена: как США теряют мировое лидерство

Еще со времен Обамы США начали терять позиции на международной арене, отмечает автор статьи для LB.ua. По его словам, итоги его правления оказались провальными. А его преемника Трампа - импульсивными и несистемными.

При Байдене же весь мир увидел слабость США и позорное бегство американских войск из Афганистана. Демонстрируя отсутствие мужества и смелости (безграничной поддержки Зеленского), Штаты обречены сойти с олимпийского пьедестала, сетует автор материала.

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