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Отчаянная попытка Трасс спасти премьерство в Великобритании приводит к новым неприятностям

Отчаянная попытка Трасс спасти премьерство в Великобритании приводит к новым неприятностям

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс оказалась в тисках рыночных потрясений и мятежной Консервативной партии, и у нее осталось две карты: перезагрузка экономического плана и увольнение своего друга и министра финансов Квази Квартенга.

В пятницу она использовала обе карты - и оказалась в еще большей опасности.

Нервное, временами воинственное выступление Трасс по телевидению при объявлении перезагрузки и нанесло еще больший ущерб. Оно не только не укрепило ее позиции, но и повергло членов парламента Тори в отчаяние. Это были восемь минут политической пытки для Трасс, которые дадут ее критикам дни и недели боеприпасов - если она продержится так долго.

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