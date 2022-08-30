ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Оззи Осборн не хочет умереть в США

Оззи Осборн не хочет умереть в США

Британский рок-музыкант Оззи Осборн заявил, что хочет покинуть Соединенные Штаты, в которых живет уже больше 20 лет. Он отмечает, что его желание связано с ростом насилия и преступности в США.

"Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы. Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой", - заявил исполнитель.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все