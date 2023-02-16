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Папа Римский Франциск теперь хранитель леопардов

Папа Римский Франциск теперь хранитель леопардов

Папа Римский Франциск получил почетный титул хранителя леопарда и дал уникальное имя одному из дальневосточных леопардов, обитающих в лесах национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае.

Самую редкую крупную кошку в мире понтифик назвал символичным именем - Мартин Фьерро.

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