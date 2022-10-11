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Пелоси пилит бабки

Пелоси пилит бабки

Спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси уличили в нехороших делах. Она купила 10 000 акций компании Amgen - производителя препарата, используемого для лечения лучевой болезни. Именно его недавно в большом объеме закупило правительство США - на 290 млн долларов.

Такое течение событий сложно объяснить простым совпадением. Интересно, как на это отреагируют в Конгрессе США. Скорее всего проглотят.

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