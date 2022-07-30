Пелоси ждёт участь Протасевича?

Самолет спикера Конгресса США Пелоси сбивать не будут, но я думаю, что произойдет его вынужденная посадке в материковом Китае. Например, как недавнишний случай, когда Ryanair был вынужден приземлиться в Беларуси в 2021 году", - заявил бывший японский дипломат Киимон Асаи.