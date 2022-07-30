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Пелоси ждёт участь Протасевича?

Пелоси ждёт участь Протасевича?

Ряд китайских СМИ сообщают, что в случае продолжения "Тайваньского трипа" самолет Пелоси принудительно посадят на территории материкового Китая.

"Конкретное обвинение Министерства обороны Китая в отношении китайско-американских отношений - первое на моей памяти!

Самолет спикера Конгресса США Пелоси сбивать не будут, но я думаю, что произойдет его вынужденная посадке в материковом Китае. Например, как недавнишний случай, когда Ryanair был вынужден приземлиться в Беларуси в 2021 году", - заявил бывший японский дипломат Киимон Асаи.

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