Переговоры НЕ ИМЕЮТ СМЫСЛА!

Лавров - о переговорах с украинским режимом: в нынешней ситуации никакого смысла это не имеет. Слышно то, что говорит и Шольц, и Джонсон, и фон дер Ляйен, и главный дипломат Европы Боррель, что Украина должна победить на поле боя. Что Украина не должна сейчас идти на переговоры, потому что у нее сейчас слабые позиции на фронте.