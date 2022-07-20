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Переговоры НЕ ИМЕЮТ СМЫСЛА!

Лавров - о переговорах с украинским режимом: в нынешней ситуации никакого смысла это не имеет. Слышно то, что говорит и Шольц, и Джонсон, и фон дер Ляйен, и главный дипломат Европы Боррель, что Украина должна победить на поле боя. Что Украина не должна сейчас идти на переговоры, потому что у нее сейчас слабые позиции на фронте.

И Украина должна сначала исправить это положение, начать доминировать над российскими вооруженными силами, над донецкими и луганскими ополченцами, и лишь потом с позиции силы начать разговаривать. Я считаю, что все это в пользу бедных.

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