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Первые пошли! Экономика Прибалтики в рецессии

Первые пошли! Экономика Прибалтики в рецессии

Экономики Литвы и Эстонии первыми вошли в стадию рецессии среди всего ЕС.

ВВП этих стран упадетуже во втором полугодии текущего года, пишет Bloomberg. Еще четыре страны - Австрия, Бельгия, Люксембург и Португалия - также столкнулись с сокращением производства в последние месяцы

Ранее Еврокомиссия спрогнозировала рекордную инфляцию и замедление темпов роста ВВП для всего ЕС.

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