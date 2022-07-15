Первые пошли! Экономика Прибалтики в рецессии

Экономики Литвы и Эстонии первыми вошли в стадию рецессии среди всего ЕС.

ВВП этих стран упадетуже во втором полугодии текущего года, пишет Bloomberg. Еще четыре страны - Австрия, Бельгия, Люксембург и Португалия - также столкнулись с сокращением производства в последние месяцы