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Петиция против Венгрии

Петиция против Венгрии

Страны Балтии и Северной Европы подписали петицию против Венгрии.

Недовольство вызывает разрешение гражданам России и Беларуси въезжать в Европу якобы без проверки безопасности.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал решение Будапешта "угрозой Шенгенской зоне, на которую следует отреагировать на уровне ЕС".

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