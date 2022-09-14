ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Почему Украину не приняли в НАТО?

Почему Украину не приняли в НАТО?

Хроническая несостоятельность Украины как государства послужила одной из причин, почему страну не приняли в НАТО, пишет Foreign Affairs.

По данным издания, в 1990-е годы Соединенные Штаты активно добивались расширения НАТО, несмотря на резкие возражения России.

"Если у Запада и были какие-то колебания по приему Украины в НАТО, то они были результатом ее хронической несостоятельности как государства, а отнюдь не желания как-то умаслить Москву", - говорится в статье.

Да и сейчас, вся ее "состоятельность" держится только на поддержке Запада.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все