3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Подрывной элемент. Еврозону ждет новый кризис - спасибо Франции
Францию уже давно охватил финансовый хаос, пишет Financial Times. При этом после парламентских выборов к власти могут прийти радикальные партии, которые обещают увеличить расходы и снизить налоги.
Это грозит еще большим дефицитом и конфликтом с Евросоюзом. Если экономическая ситуация во Франции будет ухудшаться и дальше, это подорвет европейское единство в противостоянии с Россией, утверждает автор материала.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все