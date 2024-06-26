Подрывной элемент. Еврозону ждет новый кризис - спасибо Франции

Францию уже давно охватил финансовый хаос, пишет Financial Times. При этом после парламентских выборов к власти могут прийти радикальные партии, которые обещают увеличить расходы и снизить налоги.



Это грозит еще большим дефицитом и конфликтом с Евросоюзом. Если экономическая ситуация во Франции будет ухудшаться и дальше, это подорвет европейское единство в противостоянии с Россией, утверждает автор материала.