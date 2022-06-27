Политика Байдена сыграет с США злую шутку

Предоставляя колоссальные объемы военной помощи Украине, непрерывно печатая доллары, которые ничем не обеспечены, США стремительно приближают свой закономерный конец. Когда весь мир поймет, что за хваленой зеленой валютой нет ничего стоящего, тогда и увидим, как возомнившая себя мировым жандармом Америка начнет стремительно терять влияние.

Экс-сенатор Ричард Блэк в интервью институту Шиллера разделяет эту позицию. По его словам, посадить США за стол переговоров с Россией будет очень сложно, но при этом он не исключает такой возможности. Он полагает, что основной причиной, которая вынудит Вашингтон на такой шаг, будет гиперинфляция американского доллара.