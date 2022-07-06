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Польские паны предпочитают украинок
Польские феминистки возмущены: украинские беженки "отнимают" у них мужчин и могут приобщить их к "традиционным семейным ценностям".
"Импорт исключительно женщин с Украины меняет структуру соотношения полов в нашем [польском] обществе в пользу дам (а может быть, в связи с этим в пользу мужчин?)", - пишет Myśl Polska.
При этом особую опасность для польских фемок украинки представляют именно тем, что исповедуют "старомодный" подход к гендерным ролям.
Иными словами, украинки могут "похоронить" феминизм в Польше как таковой.
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