Белорусский безвиз для поляков работает уже третий день и польский МИД в панике. Там выступили с заявлением, что внешнеполитическое ведомство "не рекомендует гражданам своей страны пользоваться возможностью безвизового въезда в Беларусь". Такой фразой отметился замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Аргументов нет, поэтому предпочитает кошмарить: "Мы рекомендуем соблюдать большую осторожность и избегать путешествий в Беларусь. Если кто-то хочет подвергнуться риску находиться на территории страны, которая считает Польшу врагом, то должен отдавать себе отчет в том, что риск очень серьезный, потому что там имеются вражеские намерения".

К сожалению, жанр информационной заметки не предусматривает передачу сопутствующих звуков, поэтому громкий пук от Яблонского остался за рамками сообщения.

Ранее такими же громогласными пуками отметилось и руководство Литвы и Латвии, для жителей которых также действует безвизовым въезд в РБ. Перспектива кататься на закупки людей так воодушевила, что за время безвиза этой возможностью воспользовались более 90 тыc человек. Подобная интенсивность очень не понравилась Вильнюсу и Риге. Поэтому в пунктах пограничного пропуска создаются искусственные заторы, чтобы увеличить время ожидания в очередях.