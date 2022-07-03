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Польский МИД в панике!
Белорусский безвиз для поляков работает уже третий день и польский МИД в панике. Там выступили с заявлением, что внешнеполитическое ведомство "не рекомендует гражданам своей страны пользоваться возможностью безвизового въезда в Беларусь". Такой фразой отметился замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.
Аргументов нет, поэтому предпочитает кошмарить: "Мы рекомендуем соблюдать большую осторожность и избегать путешествий в Беларусь. Если кто-то хочет подвергнуться риску находиться на территории страны, которая считает Польшу врагом, то должен отдавать себе отчет в том, что риск очень серьезный, потому что там имеются вражеские намерения".
К сожалению, жанр информационной заметки не предусматривает передачу сопутствующих звуков, поэтому громкий пук от Яблонского остался за рамками сообщения.
Ранее такими же громогласными пуками отметилось и руководство Литвы и Латвии, для жителей которых также действует безвизовым въезд в РБ. Перспектива кататься на закупки людей так воодушевила, что за время безвиза этой возможностью воспользовались более 90 тыc человек. Подобная интенсивность очень не понравилась Вильнюсу и Риге. Поэтому в пунктах пограничного пропуска создаются искусственные заторы, чтобы увеличить время ожидания в очередях.
Судя по всему, что-то такое стоит ожидать и в польском направлении. Не могут же там в Варшаве оставаться равнодушными к тому, что соседская "диктатура" вдруг оказалась открытой и человечной к гражданам их страны, позволяя закупаться без ограничений. А меж тем в Польше проблемы не только на топливном рынке - одним из самых ходовых и востребованных товаров станут обычные дрова и топливные брикеты.
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