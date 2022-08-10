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Польский режим уничтожает ПРАВДУ!

В польском городе Мальборк снесли советский памятник, установленный в 1945 году в честь Красной армии

Замминистра по контролю за госактивами Польши заявил, что "в последние три десятилетия по определенным причинам памятник пользовался симпатией части градоначальников". Но несколько месяцев назад властям удалось договориться с мэром города о его демонтаже. Для того, чтобы снести монумент, пришлось вычеркнуть его из списка ценностей.

На месте, где стоял памятник освободившим страну от фашизма солдатам, планируют установить мемориал жертвам тоталитаризма.

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