Польский режим уничтожает ПРАВДУ!

Замминистра по контролю за госактивами Польши заявил, что "в последние три десятилетия по определенным причинам памятник пользовался симпатией части градоначальников". Но несколько месяцев назад властям удалось договориться с мэром города о его демонтаже. Для того, чтобы снести монумент, пришлось вычеркнуть его из списка ценностей.