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Поляки больше боятся высоких цен, чем вторжения России

Поляки больше боятся высоких цен, чем вторжения России

Инфляция и сопутствующий ей рост цен - это проблема номер один в нашей стране сегодня, так считают 72% поляков, согласно опросу YouGov, проведенному по заказу More in Common Poland, пишет портал Interia.

Вторым ответом в списке проблем стала "война на Украине и угроза российской агрессии". Однако этот вариант выбрали 42% респондентов.

Даже среди сторонников правящего лагеря во главе с PiS все больше людей указывают на то, что самым серьезным вызовом, стоящим сегодня перед Польшей, являются инфляция и рост цен (66%), а не "война на Украине и угроза российской агрессии" (57%) .

Более того, 62% опрошенных считают, что правительство Матеуша Моравецкого виновато в росте цен и ухудшении бюджетов домохозяйств. И только 29% винят "внешние факторы".

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