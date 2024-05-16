ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину, показал опрос

Поляки хотят выслать украинцев призывного возраста на родину, показал опрос

Более половины жителей Польши хотят выдворения граждан Украины призывного возраста на родину, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS.

За высылку украинцев высказались 50,7 % респондентов, против - 39 %, а 10,3 % участников опроса заявили, что у них нет определенного мнения на этот счет.

Среди сторонников выдворения преобладают женщины (59 %), люди старше 70 лет (64 %), жители малых городов (63 %), имеющих не менее трех детей школьного возраста (95 %) и верующие (56 %).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все