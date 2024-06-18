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Поляки против помощи украинцам

Поляки против помощи украинцам

В Польше растет число людей, которые выступают против помощи украинцам.

По данным Rzeczpospolita, 72 % респондентов полагают, что Польша прежде всего должна заботиться о своих интересах в отношениях с Украиной.

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