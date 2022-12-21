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"Попрошайка забирает деньги". Aмериканцы высмеяли визит Зеленского в США

"Попрошайка забирает деньги". Aмериканцы высмеяли визит Зеленского в США

Читатели National Review недовольны визитом президента Украины Владимира Зеленского в США.

"Он выяснил, что это его последний шанс отхватить очередные 100 миллиардов долларов перед тем, как Конгресс изменит свое мнение", - пошутил A304.

"Вероятнее всего, он едет для подтверждения американского гражданства. Или, может, для поиска недвижимости в Беверли-Хиллз. Или оба (варианта, - ред.) Со всеми деньгами, которые мы ему послали, он может позволить себе самое лучшее", - отметил другой пользователь.

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