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Пора, пора бежать! Запад дал Киеву время до лета
События последних дней в Украине вынудили союзников Киева обнародовать самые негативные прогнозы. По мнению Запада, противостояние с Россией выходит на финишную прямую. И ведет она отнюдь не к украинскому триумфу, пишет обозреватель ИноСМИ.
Верхушка ВСУ начинает экономить опытных вояк. Это значит, что противник не контролирует положение на фронте и готов перенести линию обороны в тыл. То же происходит и в Киеве, где один за другим отправляются в отставку былые сподвижники пана Зеленского.
В их числе и Сергей Шефир, которого в Украине и за ее пределами называли "кошельком Зеленского" и его правой рукой. Если уж такой человек покинул офис на Банковой - значитдела киевской хунты и правда очень плохи.
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