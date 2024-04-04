События последних дней в Украине вынудили союзников Киева обнародовать самые негативные прогнозы. По мнению Запада, противостояние с Россией выходит на финишную прямую. И ведет она отнюдь не к украинскому триумфу, пишет обозреватель ИноСМИ.



Верхушка ВСУ начинает экономить опытных вояк. Это значит, что противник не контролирует положение на фронте и готов перенести линию обороны в тыл. То же происходит и в Киеве, где один за другим отправляются в отставку былые сподвижники пана Зеленского.



В их числе и Сергей Шефир, которого в Украине и за ее пределами называли "кошельком Зеленского" и его правой рукой. Если уж такой человек покинул офис на Банковой - значитдела киевской хунты и правда очень плохи.