Поставки оружия в Украину могут затрудниться из-за забастовок

Поставки ВСУ ракет Storm Shadow и Brimstone могут осложниться из-за забастовки работников на складе Минобороны Великобритании.

Как сообщает The Mirror со ссылкой на источник, более 50 ключевых сотрудников объекта в Шотландии недовольны размером зарплаты. В понедельник они намерены объявить новую стачку.