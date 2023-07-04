Премьер Эстонии призвала Киев не ждать подарка в вопросе вступления в ЕС

Украинским властям не стоит ждать подарка, а надо выполнить на 120 процентов требования для вступления в Евросоюз, предупредила премьер Эстонии Кайя Каллас в интервью изданию Express

"Эта страна уже приложила много усилий, но я всегда напоминаю ее лидерам, что они должны довольствоваться выполнением того, что требует ЕС, не на 100 процентов, а на 110 процентов, даже на 120 процентов", - отметила она.