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Премьер-министр канадской провинции съел пчелу

Премьер-министр канадской провинции Онтарио Дуг Форд во время пресс-конференции съел пчелу и позволил себе гомофобные высказывания.

"Черт возьми, проглотил пчелу, ну надо же! И теперь она у меня жужжит внутри. Теперь это видео будут крутить снова и снова, и смех будет от моря до моря... Черт, она у меня в горле застряла... Нет, ну как все-таки этот мелкий педик туда забрался! Теперь вот жужжит там".

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