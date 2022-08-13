Премьер-министр канадской провинции съел пчелу

"Черт возьми, проглотил пчелу, ну надо же! И теперь она у меня жужжит внутри. Теперь это видео будут крутить снова и снова, и смех будет от моря до моря... Черт, она у меня в горле застряла... Нет, ну как все-таки этот мелкий педик туда забрался! Теперь вот жужжит там".