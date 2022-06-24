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Пресс-секретарь Запорожской АЭС рассказал правду о фейках для ВВС
Пресс-секретарь Запорожской АЭС Андрей Туз, вбросивший фейк через ВВС о том, что на Запорожской АЭС пожар, российские военные расстреливают пожарных в упор и в первый энергоблок попала российская ракета рассказал, что его заставили сказать такой бред.
Андрей, будучи "под колпаком" СБУ ушёл 20 июня в отпуск и решил провести отпуск … в Крыму.
В новом ролике Туз сообщает, что "В ночь с 3 на 4 мне поступил звонок с атомной электростанции и по распоряжению генерального директора Игоря Валериевича Мурашова я записал несколько видео обращений на тему - русские военные обстреливают ЗАЭС и не пропускают военных для тушения пожара.
Киевское руководство запретило мне давать комментарии. Видеоролики снимал на свой личный телефон, после чего видео были с телефона удалены".
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