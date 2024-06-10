Президент Франции Макрон идет на риск, призывая к внеочередным выборам

Associated Press: "Шольца постигла столь бесславная участь, что его давно устоявшаяся Социал-демократическая партия отстала от крайне правой "Альтернативы для Германии", которая вышла на второе место".

"Результаты голосования указывают на то, что руководство ЕС не сможет достичь своих экологических целей, и свидетельствуют о том, что давление в отношении ужесточения миграционных правил будет нарастать", - пишет Wall Street Journal.