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Президент ФРГ Штайнмайер полчаса простоял на трапе лайнера - его никто не встретил в Катаре

Президента Германии, видимо, забыли встретить в аэропорту Катара. Франк-Вальтеру Штайнмайеру пришлось ждать полчаса, чтобы пришел местный чиновник и протокол не был нарушен.

При этом перед прилетом президента Германии была расстелена и ковровая дорожка, и выставлен караул. Почему Штайнмайера не встретили сразу, неизвестно.

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