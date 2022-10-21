Президент Литвы рассказал, что мешает ему спокойно спать

Президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что страны ЕС смогли достигнуть взаимопонимания о том, что в будущем было бы неплохо ввести потолок цен на газ.

"Мы приняли решения об ограничении цен на газ для оптовой торговли, об ограничении цен на газ, используемый для выработки электроэнергии. И это, вероятно, самый большой шаг вперед по сравнению с предыдущими предложениями ЕС", - заявил Науседа.

Также он отметил, что лидеры стран ЕС дали свое политическое согласие на ограничение цен на газ, но не стали вдаваться в конкретные предложения.

"Я доволен, и теперь я буду спать спокойно", - подытожил Науседа.