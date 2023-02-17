Приехавшие в Польшу бандеровцы должны вернуться на Украину

С таким призывом выступил обозреватель Myśl Polska Пшемыслав Пяста. "Возвращайтесь. Мы не хотим, чтобы вы были здесь. Вам здесь не рады", - написал журналист.



Обозреватель отметил, что среди миллионов беженцев в страну приехали агрессивные националисты "с бандеровскими взглядами, зачастую откровенно неонацистскими", которые ненавидят Польшу и все польское. Они восхваляют ОУН -УПА, члены которой ответственны за убийства мирных жителей.



Свою статью журналист проиллюстрировал фотографией с изображением женщины и мальчика, на куртке которого есть красно-черная нашивка с тризубом - флаг ОУН-УПА.