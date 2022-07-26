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Теперь чтобы попасть в Латвию надо подписать документ против российских властей

Теперь чтобы попасть в Латвию надо подписать документ против российских властей

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс направлялся в балтийскую страну для участия в Балтийском форуме, где он является председателем наблюдательного совета.

"Латвийские пограничники не пустили меня в страну на Балтийский форум без подписания документа, осуждающего российские власти. А за отказ объявили угрозой национальной безопасности Латвии", - рассказал Игорь Юргенс.

Инцидент произошел 22 июля на белорусско-латвийской границе в пункте пропуска "Урбаны - Силене".

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