Теперь чтобы попасть в Латвию надо подписать документ против российских властей

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс направлялся в балтийскую страну для участия в Балтийском форуме, где он является председателем наблюдательного совета.

"Латвийские пограничники не пустили меня в страну на Балтийский форум без подписания документа, осуждающего российские власти. А за отказ объявили угрозой национальной безопасности Латвии", - рассказал Игорь Юргенс.