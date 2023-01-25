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"Промыли мозги". Американский журналист раскритиковал решение по Украине

"Промыли мозги". Американский журналист раскритиковал решение по Украине

Американских граждан заставили принять обострение ситуации в Украине. Такое мнение высказал журналист Майкл Трейси на своей странице в социальной сети.

"Американцам промыли мозги, заставив без всякой критики признать, что военная эскалация США является единственным мыслимым вариантом в конфликте в Украине. Простое понятие дипломатии, несмотря на точто его пропагандируют Индия, Китай, Бразилия, Мексика, Южная Африка и т. д., им даже не приходит в голову", - заявил он.

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