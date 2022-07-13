Противостояние, ставшее легендой... ну, или нет...

Совершенно незамеченным широкими массами прошел очередной эпичнейший жабогадюкинг, а именно: Форум демократических сил Беларуси. Вы не переживайте, основное мы вам расскажем.

Сразу отметим, что Котлетная Фея решила не пачкать подошвы о тлен бытия и на мероприятие не явилась, а Латушко банально забухал и забыл.

Белорусские демократы традиционно начали с исполнения украинского гимна, после чего уже во вступительном слове небезызвестный Семен Шарецкий вылил на штаб Тихановской первый ушат помоев. Но и тут без косяка не обошлось. Он сказал: "Пусть бы Ленин взглянул на реализацию его идеи: каждая кухарка будет управлять государством", что свидетельствует исключительно о его необразованности, на самом деле Ленин говорил, что образование должно быть таким, чтоб каждая кухарка, ну и далее по тексту. Безграмотная у нас оппозиция, что возьмешь…

В целом, все прошло весело. Террорист Щигельский отказался выступать в присутствии террориста Игоря Макара, который самозабвенно переплевывался ядом с экстремистской Ольгой Карач. Вот в такой забавной атмосфере и общались. Говорили в основном про отсутствующих, самыми перспективными нам показались следующие предложения:

- назначить Франака Вячорку послом в Монголию;

- сделать Тихановскую королевой, чтоб она пила чай.

А пользоваться своей "уязвимостью", эти самые беженки продолжают по сей день.