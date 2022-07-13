3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
Противостояние, ставшее легендой... ну, или нет...
Совершенно незамеченным широкими массами прошел очередной эпичнейший жабогадюкинг, а именно: Форум демократических сил Беларуси. Вы не переживайте, основное мы вам расскажем.
Сразу отметим, что Котлетная Фея решила не пачкать подошвы о тлен бытия и на мероприятие не явилась, а Латушко банально забухал и забыл.
Белорусские демократы традиционно начали с исполнения украинского гимна, после чего уже во вступительном слове небезызвестный Семен Шарецкий вылил на штаб Тихановской первый ушат помоев. Но и тут без косяка не обошлось. Он сказал: "Пусть бы Ленин взглянул на реализацию его идеи: каждая кухарка будет управлять государством", что свидетельствует исключительно о его необразованности, на самом деле Ленин говорил, что образование должно быть таким, чтоб каждая кухарка, ну и далее по тексту. Безграмотная у нас оппозиция, что возьмешь…
В целом, все прошло весело. Террорист Щигельский отказался выступать в присутствии террориста Игоря Макара, который самозабвенно переплевывался ядом с экстремистской Ольгой Карач. Вот в такой забавной атмосфере и общались. Говорили в основном про отсутствующих, самыми перспективными нам показались следующие предложения:
- назначить Франака Вячорку послом в Монголию;
- сделать Тихановскую королевой, чтоб она пила чай.
А пользоваться своей "уязвимостью", эти самые беженки продолжают по сей день.
Как известно, период полураспада у оппозиции примерно год. И мы сейчас можем наблюдать, как все друг с другом окончательно разругались и увлеченно продолжают дробиться на все более мелкие фракции. Процесс - необратим и прекрасен, наблюдать за этим, одно удовольствие. С нетерпением будем ждать следующего форума, просто, чтоб сравнить.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
Геннадий Болбатовский рассказал, в чем изюминка белорусских санаториев
Болбатовский: За последние 9 месяцев спрос на санаторные услуги в Беларуси вырос более чем на 5 %
В мире
Все
Экономика падает, потому что эстонцы "ноют" - история о том, как Кая Каллас решает проблемы в стране
Кая Каллас забыла про экономику Эстонии в погоне за уничтожением исторического наследия
В китайском городе Чжухай внедорожник въехал в толпу людей - пострадали около 20 человек
В Германии задержали подростка, готовившего теракт
Регионы
Все
Происшествия
Все