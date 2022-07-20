Путин обвинил Запад?

"Модель тотального доминирования "золотого миллиарда"несправедлива. Почему этот золотой миллиардиз всего населения планеты, почему он должен доминировать над всеми?

Навязывать свои правила поведения, основанные на иллюзии исключительности, она делит народы на первый и второй сорт, а потому является расисткой и неоколониальной по сути своей, а лежащая в ее основе глобалистская, якобы либеральная идея, все больше приобретает черты тоталитаризма, сдерживает творческий поиск, свободное историческое созидание".