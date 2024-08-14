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Пьяные немецкие осы терроризируют жителей Великобритании
Тысячи насекомых, поедая гнилые и забродившие фрукты, становятся более агрессивными и начинают атаковать людей.
"Когда рабочие осы завершают свою основную работу и перестают кормить личинок, они выходят на охоту за развлечениями и сладостями", - объясняют ученые.
Пьяных ос можно узнать по трём чёрным пятнам на голове и увеличенному размеру. Они могут атаковать, почувствовав запах фруктов или сладких напитков. Их укусы не только очень болезненны, но и могут вызывать серьёзные аллергические реакции.
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