Пьяные немецкие осы терроризируют жителей Великобритании

"Когда рабочие осы завершают свою основную работу и перестают кормить личинок, они выходят на охоту за развлечениями и сладостями", - объясняют ученые.

Пьяных ос можно узнать по трём чёрным пятнам на голове и увеличенному размеру. Они могут атаковать, почувствовав запах фруктов или сладких напитков. Их укусы не только очень болезненны, но и могут вызывать серьёзные аллергические реакции.