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Работа по призванию: чем занимаются экс-президенты Франции?
Бывший президент Франции Франсуа Олланд озвучил персонажа мультфильма.
Речь идёт о полнометражной картине про первобытных людей по мотивам популярного в стране комикса "Кремень в большом городе".
Комиксы повествуют о первобытных людях, живших 40 тысяч лет назад, при этом автор показывает, что им были не чужды современные проблемы.
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