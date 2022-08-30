Работа по призванию: чем занимаются экс-президенты Франции?

Речь идёт о полнометражной картине про первобытных людей по мотивам популярного в стране комикса "Кремень в большом городе".

Комиксы повествуют о первобытных людях, живших 40 тысяч лет назад, при этом автор показывает, что им были не чужды современные проблемы.