Ремонт бомбоубежищ обойдется Польше в 627 млн евро.



Такие данные привел замминистра внутренних дел и администрации Веслав Лешнякевич.



"По данным, которые мы получили, стоимость ремонта убежищ оценивается примерно в 2,7 млрд злотых (627,7 млн евро)", - сказал он.



После подготовки окончательной сметы данные в апреле будут переданы на рассмотрение правительства.