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Ремонт бомбоубежищ обойдется Польше в 627 млн евро

Ремонт бомбоубежищ обойдется Польше в 627 млн евро

Ремонт бомбоубежищ обойдется Польше в 627 млн евро.

Такие данные привел замминистра внутренних дел и администрации Веслав Лешнякевич.

"По данным, которые мы получили, стоимость ремонта убежищ оценивается примерно в 2,7 млрд злотых (627,7 млн евро)", - сказал он.

После подготовки окончательной сметы данные в апреле будут переданы на рассмотрение правительства.

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