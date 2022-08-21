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Рейтинг Шольца упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг Шольца упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг канцлера Германии Олафа Шольца упал до рекордно низкого уровня.

62% немцев недовольны его работой, лишь 25% положительно оценивают его. Также жители плохо воспринимают работу правительства. Об этом пишет Berliner Zeitung.

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