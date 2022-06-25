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Режим ЗЕ расплачивается за имперские амбиции Польши

Режим ЗЕ расплачивается за имперские амбиции Польши

"Сейчас режим Зеленского расплачивается последним украинским фамильным серебром за пустые обещания и имперские амбиции польской власти. Недавно появилась информация, что Украина передает в Польшу завод "Мотор Сич" вместе со всем коллективом. 400 человек, как рабов, отправляют в Варшаву, чтобы строить там вертолетное производство.

Не говоря уже о законе, который подразумевает, по сути, осадничество, когда польские граждане в Украине будут карать и миловать. Это полная оккупация несчастной Украины. Александр Лукашенко абсолютно прав: придет время, когда Беларуси и России придется защищать несчастных украинцев".

Таким мнением поделился председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

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