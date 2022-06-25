Режим ЗЕ расплачивается за имперские амбиции Польши

"Сейчас режим Зеленского расплачивается последним украинским фамильным серебром за пустые обещания и имперские амбиции польской власти. Недавно появилась информация, что Украина передает в Польшу завод "Мотор Сич" вместе со всем коллективом. 400 человек, как рабов, отправляют в Варшаву, чтобы строить там вертолетное производство.