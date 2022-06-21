"Рэжым" Джо вынуждает Техас выйти из состава США

На съезде республиканской партии в Техасе принята резолюция об инициации референдума по выходу штата из состава США. Сторонники республиканцев призывают провести плебисцит об отделении штата от Соединенных Штатов уже в следующем году, не дожидаясь конца срока "хромой утки". За резолюцию по проведению референдума на съезде проголосовали более 5 тыс. республиканцев.