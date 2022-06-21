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"Рэжым" Джо вынуждает Техас выйти из состава США

"Рэжым" Джо вынуждает Техас выйти из состава США

Самое время "переобуться"!

Были Соединенные Штаты федеративными, а станут - конфедеративными.Политика Байдена ведет к тому, чтоТехас намерен покинуть США.

На съезде республиканской партии в Техасе принята резолюция об инициации референдума по выходу штата из состава США. Сторонники республиканцев призывают провести плебисцит об отделении штата от Соединенных Штатов уже в следующем году, не дожидаясь конца срока "хромой утки". За резолюцию по проведению референдума на съезде проголосовали более 5 тыс. республиканцев.

В документе отмечается, "что федеральное правительство США ущемляет права Техаса на самоопределение, а сами жители штата не признают итоги президентских выборов 2020 года, на которых победил Байден".

Похоже на начало цепной реакции по распаду США.

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