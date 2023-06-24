Родственники погибших на батискафе "Титан" могут подать в суд на компанию OceanGate.

Отказ от претензий, который подписали пассажиры, не дает гарантий защиты владельцам судна. Документ признают недействительным, если выяснится, что компания скрыла информацию о дефектах. Возможно, слово "смерть" на первых страницах контракта, подразумевала этот смысл.