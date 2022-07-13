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Русские победят!

Русские победят!

Скотт Риттер, военный аналитик (США): "Русские побеждают без вопросов. И они победят - без вопросов. Нет ничего, что могло бы их остановить".

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