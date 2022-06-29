Русский салат по вкусу евродепутатам!

Чиновники и журналисты удивились наличию в меню ресторана на саммите НАТО блюда "Русский салат" или "Картофельный салат по-русски".

По словам журналиста Reuters, блюдо шокировало участников саммита из-за планов официально назвать Россию "угрозой" для НАТО. Однако высокое содержание углеводов в блюде (в состав салата входит горох, картофель, морковь и майонез) оказалось важнее его спорного названия, и, как сообщается, оно было распродано за пару часов.